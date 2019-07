Localitățile și adresele care vor fi deconectate joi de la energia electrică

19:45

Pelicula se bazează pe o poveste adevărată, dezvăluită de un articol din 2015 din The New York Magazine, "The Hustlers at Scores", de Jessica Pressler. În trailer o putem vedea pe Wu cum înmânează fără chef o mare parte a câştigurilor sale şefului ei bărbat şi pe Jennifer povestind din experienţa sa de viaţă. Pe un fundal în care se pot auzi chicotelile bancherilor, Jennifer poate fi auzită spunând : "Când eram copil, am vrut mereu să lucrez cu animalele". "Am fost aproape", adaugă ea, zâmbind. "Aceşti tipi de pe Wall Street, vezi ce au făcut ei ţării? Au furat de la toată lumea, oamenii care munceau din greu au pierdut totul şi nici unul dintre aceşti ticăloşi nu a făcut închisoare". "Jocul este măsluit şi nu recompensează oamenii care joacă după reguli", explică Jennifer. Convingându-le pe celelalte stripteuze să o ajute să-şi fure clienţii, Jennifer adaugă: "Este ca şi cum ai jefui o bancă, doar că avem cheile". Hustlers va fi lansat în cinematografe în luna septembrie.