Top 3 zodii care stau prost cu nervii. Stai departe de aceşti nativi!

15:10

Stilista Loredana Anton a mărturisit că a ținut, practic, toate dietele care există, însă recomandă modul de viață sănătos, informează SHOK.md. „Eu probabil am ținut toate dietele care există. Am avut zile de înfometări. Probabil toți sunt la curent că în adolescență am suferit de bulimie și anorexie nervoasă. Nu vreau să discut acum la […]