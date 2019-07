Renato Usatîi: Din PDM, azi-mâine vor pleca opt-nouă deputați. Reacția PDM

03:10

PE SCURT Premierul Maia Sandu a avut o întrevedere cu liderul Uniunii Creștin-Democrate a Republicii Federale Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer. În cadrul dialogului a fost abordată situația politică actuală din Republica Moldova și acțiunile prioritare de pe agenda noului Guvern care urmează a fi întreprinse în cel mai scurt timp. Annegret Kramp-Karrenbauer a reiterat poziția UCD […] The post Șefa Uniunii Creștin-Democrate din Germania către Maia Sandu: „Sunteți o sursă de inspirație pentru femeile din politica europeană” appeared first on Moldova.org.