Confirmat OFICIAL: Viorel Melnic și-a depus mandatul de deputat

Melnic a ajuns deputat în urma alegerilor parlamentare de pe 24 februarie 2019, figurând în calitate de candidat independent pe circumscripția din stânga Nistrului. Viorel Melnic a apărut în raportul Kroll 2, publicat recent de Rentato Usatâi, și a recunoscut că a fost persoană interpusă de Ilan Șor la Unibank. „Am fost acționar la bancă, ceea ce nu înseamnă nimic. Am dat acordul să fiu acționar în bancă, dar raportul Kroll a arătat mai mult acționarii decât beneficiarii. Eu am lucrat împreună c...

