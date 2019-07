Zalina Petrivskaya, calificată pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo

18:50

La intrarea în centrele de bacalaureat, elevii au spus că s-au pregătit intens pentru examen. Pe unii i-am suprins chiar şi dimineaţa repetând din conspecte. „Am repetat încă acasă şi aici trebuie puţin. Am susţinut tot numai limba rusă nu corect am scris”, „Emoţii, suntem la repetate, la limba română. Sunt mai pregătit acum, poate să fie şi mai greu, poate să fie şi mai greu, cred că o să fie mai biun acum”, „Dispoziţie foarte bună, eu am citit acasă cărţi, manuale, literatură română despre nuv...