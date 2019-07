Igor Dodon: Dacă cineva crede că noi am dat toate ministerele și ei sunt așa mari guvernanți și fac diferite declarații, vreau să le amintesc că au doar 26 de mandate

10:00

Ex-președintele Consiliului Superior al Magistraturii Victor Micu, care a fost demis ieri din funcție, consideră că decizia CSM de a-l înlătura din funcție a fost una „pripită și poate influențată de cineva”. Declarația a fost făcută la emisiunea „Politica Nataliei Morari” de la TV8, transmite IPN.„Nu am probe, dar eu consider că chestiunea în cauză cu privire la demiterea mea demult se pregătea și nu pot să spun de cine”, a declarat Victor Micu referindu-se la ultima perioadă de când s-a schimbat guvernarea. „Poate personalitatea mea o asociază cu guvernarea precedentă în sensul dat, orice instituție are un șef și poate trebuia de schimbat fața instituției”, a afirmat ex-președintele CSM.Victor Micu spune că atât în primul mandat de președinte, cât și în al doilea, nu colaborat cu partidul de guvernare. „Am avut colaborare cu Guvernul și Parlamentul în limita legală.