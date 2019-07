Champions League: CFR Cluj vs Astana (21:00) / Meciul decisiv pentru calificarea în turul doi preliminar

Pentru a continua aventura în Champions League, CFR Cluj trebuie să întoarcă scorul înregistrat în deplasare cu Astana (0-1). Partida retur din prima rundă preliminară are loc miercuri, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu", de la ora 21:00. Confruntarea va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Look Plus și LiveScore pe HotNews.ro.

