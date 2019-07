Tot ce trebuie să știi despre întrerupătoare și cum acestea îți pot face mai confortabilă viața de zi cu zi

11:31

Un moldovean de 43 de ani, în stare avansată de ebrietate, a fost depistat de polițiștii de frontieră Galați în timp ce încerca să intre ilegal în România traversând înot Prutul. Cazul a avut loc pe 14 iulie, în jurul orei 11:30, când poliţiştii de frontieră l-au reținut pe moldovean în dreptul podului […]