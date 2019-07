Un bărbat a fost găsit fără suflare în apropiere de Institutul de Medicină Urgentă

21:40

Marţi se împlinesc exact 50 de ani de la lansarea navetei Apollo 11, de la Kennedy Space Center din Florida, care a dus pe Lună primii oameni. Aparatul de zbor decola cu un echipaj compus din trei persoane. Doi dintre aceştia au fost primii oameni care au pus piciorul pe satelitul natural al Pământului. Misiunea Apollo 11 a fost lansată la 8.32 dimineaţa, pe 16 iulie, 1969. La Bucureşti era ora 15.32.