Igor Dodon pleacă la Moscova pentru a discuta reducerea prețului de livrare a gazului natural pentru Republica Moldova

03:00

PE SCURT O instanță de judecată din orașul Odessa l-a arestat pe un suspect în organizarea unui atac tâlhăresc și asasinarea fostului primar al orașului Tiraspol, Andrei Bezbabcenko. Oamenii legii susțin că acesta a decis, în aprilie 2019, să comită un atac tâlhăresc asupra fostului primar de Tiraspol, care s-a mutat în satul Novaia Dofinovka, […]