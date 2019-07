Un avion s-a prăbuşit peste o casă din Cecenia

16:30

Informația privind faptul că fostul președinte al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc ar deține cetățenie cehă este falsă. Despre asta a spus deputatul democrat Andrian Candu. Politicianu a mai precizat că atunci cînd o persoană deține cetățenie cehă, nu are în drept să dețină a altă naționalitate. „Prima dată am citit și eu așa ceva. Din cîte cunosc domnul Plahotniuc nu are cetățenie cehă. Cetă