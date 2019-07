Victor Micu, a fost revocat din funcția de președinte CSM

10:00

În interviul său, fostul premier Vlad Filat a făcut o serie de acuzații la adresa fostului său avocat, Igor Popa. Ex-apărătorul său a fost învinuit de faptul că nu a transmis mai multe declarații de-ale lui Filat, care urmau „să arunce întregul sistem politic în aer”, transmite Agora. Mai mult, Filat îl acuză pe Popa de faptul că ar fi furat bani care ulterior s-au pus pe seama ex-premierului. Avocatul a venit cu o reacție prin care a respins toate acuzațiile și „regretă că Filat a dat crezare bârfelor răspândite intenționat”. Biroul de avocați fondat de Popa mai declară că „Vlad Filat a atacat echipa de avocați care i-a asigurat asistență juridică din motivul că nu dorește să achite facturile pentru serviciile prestate timp de mai mult de un an de zile”. Casa de avocatură „Popa și Asociații” a punctat că Vlad Filat „niciodată nu a transmis prin intermediul avocaților niciun mesaj care „să arunce în aer clasa politică”. Dacă dlui și-ar fi dorit cu adevărat să transmită anumite mesaje o putea face prin avocatul poporului, deputații sau rudele, care l-au vizitat”. Fostul apărător susține că Filat i-a interzis „de nenumărate ori” să facă declarații în presă sau să meargă la emisiuni televizate. „Deținem probe în acest sens”, se arată în comunicat. În interviul televizat, Filat l-a acuzat pe Popa și de faptul că ar fi profitat de o sumă de bani de pe care s-a ridicat sechestrul. „Legat de compania Rodos, care apare în Raportul Kroll, nu am avut treabă cu compania respectivă. Au fost furați bani – circa 7 milioane de dolari. Am acte care demonstrează acest lucru. S-a clasat dosarul pe suma respectivă, dar nu pentru a mă absolvi pe mine, ci pentru a scoate sechestrele și a lua banii. Părerea mea personală e că banii s-au furat de procurori, Șor și fostul meu avocat”, a spus Filat. Între timp, Popa afirmă că tot „ce ține de compania Rodos Overseas LP, respingem categoric toate acuzațiile. Noi vom demonstra contrariul prin probe, dacă va fi necesar”. „Credem că Vlad Filat a atacat echipa de avocați care i-a asigurat asistență juridică din motivul că nu dorește să achite facturile pentru serviciile prestate timp de mai mult de un an de zile. Regretăm faptul că Vlad Filat a dat crezare bârfelor răspândite în mod intenționat de anumite persoane din diferite anturajuri care au avut interese meschine. Precizăm că avocatul Igor Popa a fost denigrat și a fost răspândită informație falsă, deoarece s-a dorit înlăturarea acestuia din dosar, pentru că la un moment dat devenise incomod pentru anumite persoane, inclusiv din anturajul lui Vlad Filat. (...) Cu părere de rău, Vlad Filat a ales să îl învinuiască pe avocatul Igor Popa care a fost alături de el în cele mai grele clipe, dar nu i-a atacat pe acei care se fac cu adevărat vinovați de condamnarea sa”, se mai arată în comunicatul casei de avocatură. Amintim că Filat a renunțat la serviciile lui Igor Popa în iulie 2018. Fostul premier a apelat la serviciile lui Victor Munteanu pentru a-l reprezenta la CEDO, dar și pentru a coordona cu echipa locală de apărători.