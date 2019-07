MAIB - Nr. 1 la creditare, cu un portofoliu sănătos de credite

11:30

Istoria satului Dobrușa, raionul Telenești, care din 2019 are un singur locuitor, a ajuns să fie relatată de celebra publicație americană The New York Times. Acum 30 de ani, Dobrușa avea 200 de locuitori, la începutul lui 2019 au rămas doar trei, iar după ce doi din săteni au fost uciși, a rămas doar unul.