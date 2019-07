Alexandru Slusari: În luna august va fi pregătit un raport amplu, cronologic, începând cu anul 2011, privind frauda bancară

08:10

Astfel de furtuni severe sunt neobişnuite în Grecia, unde verile sunt de obicei fierbinţi şi uscate. Inundaţiile care au urmat furtunilor puternice din ultimele zile au avariat drumurile în apropierea oraşelor Nafpaktos şi Patra, ducând la închiderea unei rute importante de transport pentru câteva ore. Nu au fost raportate victime sau persoane dispărute. Heavy rainfall floods Nafpaktos and Achaia in West Greece (videos) https://t.co/ldVgi5rwHD — Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) July 14, 2019...