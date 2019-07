Inamicul Presei, Andrei Năstase, uită de prezumția nevinovăției și dă afară un jurnalist de la conferință

18:50

Barry, o furtună tropicală care ameninţă mai multe state americane, între care şi Louisiana, a devenit uragan de categoria 1 pe scala Saffir-Simpson, relatează AFP. Barry poartă ”o extraordinară cantitate de umiditate”, care prezintă ”un potenţial de ploi puternice” până în nordul Statelor Unite, a avertizat sâmbătă, pe Facebook Live, directorul Centrului Naţional al Uraganelor (NHC) Ken Graham. Tropical Storm #Barry has just been upgraded to a #Hurricane and is about to make landfall in #Louisiana pic.twitter.com/9fheRk7g5Z— Met Office (@metoffice) July 13, 2019 Furtuna se deplasează ”lent”, iar precipitaţii atât de importante ”ridică câteva probleme cursurilor de apă” şi cresc riscul inindaţiilor bruşte, inclusiv în state cel mai îndepărtate de Golful Mexic, precum Missouri.