În Odessa, a fost arestat un suspect în asasinarea fostului primar al orașului Tiraspol. Ce au constatat oamenii legii

03:10

PE SCURT Dacă Republica Moldova va reuși să desființeze sistemul oligarhic, atunci vom putea vorbi de revenirea statului în albia democratizării. Pentru a ajunge la un sistem democratic, Republica Moldova trebuie să implementeze prevederile Acordului de Asociere, în așa mod, sistemul oligarhic se va destructura de la sine. Pentru asta, se impune ca coaliția de […] The post Expert: Implementarea Acordului de Asociere va destructura sistemul oligarhic din Republica Moldova appeared first on Moldova.org.