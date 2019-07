Este apa minerală la fel de sănătoasă ca apa plată?

21:00

Relaţia dintre fostul premier, Vlad Filat, şi ex preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, nu a fost niciodată una simplă.Despre asta vorbeşte însuşi Filat în cadrul unui interviu pentru TV8, comunică Noi.md."Lucrurile nu au fost simple între noi. Eu vedeam într-un fel, el în altul. Eu am vrut să particip într-un proces politic, nu am venit să cîstig puterea şi să mă gîdnesc ce să fac", a declara