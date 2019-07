Astăzi în Moldova și în lume

18:40

Tradiţionala defilare militară de 14 iulie, de Ziua Naţională a Franţei, s-a desfăşurat în acest an sub semnul cooperării militare europene, un proiect susținut de preşedintele Emmanuel Macron, care a fost gazda festivităţilor, în prezenţa mai multor lideri europeni, între care şi cancelarul german Angela Merkel. Pentru defilarea din acest an, orientată către Europa, autorităţile franceze au invitat zece ţări europene partenere să participe la paradă militară. „În acest an, alături de voi vor fi prezenţi numeroşi militari din armate europene. Acesta va fi un simbol frumos al Europei apărării pe care suntem pe cale să o clădim. Este, după cum bine ştiţi, o prioritate a mandatului meu”, a declarat sâmbătă Macron, într-un discurs în faţa comunităţii militare.