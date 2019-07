Simona Halep susţine că a fost unul dintre cele mai bune meciuri din cariera sa

12:50

Potrivit The New York, agenţi din cadrul serviciilor americane în domeniul imigraţiei urmează să aresteze şi să adune familii de imigranţi clandestini în zece oraşe americane. Agenţii vizează cel puţin 2.000 de imigranţi, care urmează să fie plasaţi în centre situate în Texas şi Pennsylvania. Preşedintele Donald Trump a amânat această operaţiune în iunie, după ce data acesteia s-a aflat în presă. The Guardian notează că această acţiune ar putea să ducă la separarea copiilor cu cetăţenie american...