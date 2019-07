Proteste la Paris de Ziua Naţională a Franţei; Poliția folosește gaze lacrimogene

20:30

Potrivit unui nou site creat de cercetători din Canada şi Asia, omenirea ar putea economisi 341 de miliarde de dolari în fiecare an dacă mamele şi-ar alăpta copiii o perioadă mai îndelungată, contribuind astfel la prevenirea deceselor premature şi a altor afecţiuni. Denumit ''Cost of Not Breastfeeding'', instrumentul online utilizează date dintr-un studiu realizat pe o durată de şase ani de o organizaţia cu sediul în SUA din domeniul nutriţiei mamei şi copilului, Alive & Thrive. "Este un drept f...