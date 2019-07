În SUA, furtuna tropicală Barry traversează statul Louisiana, crescând riscul unor inundaţii de amploare

13:10

Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a comunicat sâmbătă omologului său iranian Mohammad Javad Zarif că Marea Britanie va facilita scoaterea de sub sechestru a petrolierului Grace One, capturat săptămâna trecută în largul Gibraltarului, dacă Teheranul va da garanții că destinaţia acestuia nu va fi Siria.„L-am asigurat că preocuparea noastră este destinaţia şi nu originea petrolului de pe Grace One şi că Regatul Unit va facilita eliberarea sa dacă avem garanţii că nu va fi trimis în Siria, în urma unei proceduri obişnuite în faţa justiţiei din Gibraltar”, a precizat Jeremy Hunt.Gibraltarul suspectează că petrolierul Grace One intenţiona să livreze petrol Siriei, încălcând astfel regimul de sancţiuni europene impus regimului preşedintelui Bashar al-Assad, suspiciuni dezminţite de Iran, care a denunţat capturarea navei sale ca pe un act de piraterie.