O pană de curent de proporţii a afectat o parte din vestul Manhattanului lăsând în întuneric multe staţii de metrou

„Așteptările în societate sunt enorme, foarte multă lume are aceste așteptări în raport cu noi, cu cei de la Guvern și ne întreabă: „De ce încă nu au fost arestați corupții?”, neînțelegând că Guvernul nu are un asemenea drept sau o asemenea responsabilitate, nu putem noi să mergem și să-i arestăm pe corupți. Este o instituție căreia i-au fost delegate aceste sarcini”, a declarat şefa executivului într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN. Şefa cabinetului de miniştri a menţionat că, până la urmă, Legea Procuraturii se votează în Parlament. „Ca să putem să deschidem ușile pentru cineva care nu are cetățenia Republicii Moldova, ar trebui să schimbăm legea, evident, voturile deputaților din Blocul ACUM nu sunt suficiente, e nevoie și de votul Partidului Socialiștilor. Dacă nu vom reuși să-i convingem, atunci va rămâne prevederea actuală, care cere ca următorul procuror să fie în continuare cetățean al Republicii Moldova, dar oricum există suficient spațiu, mai ales că noi am deschis ușa și pentru oameni din societatea civilă, care nu neapărat au petrecut jumătate de viață în Procuratură”, susţine Maia Sandu. Potrivit premierului, următorul procuror general va trebui foarte repede să prezinte rezultate pe corupția mare, dar în același timp să inițieze o reformă profundă a Procuraturii. „Pentru noi este o provocare serioasă să asigurăm condiții pentru un concurs adevărat și pentru selectarea unei persoane cât mai potrivite pentru această funcție. Cum am zis: persoană integră, cu reputație ireproșabilă. Acesta este primul și cel mai important criteriu – reputație ireproșabilă; o persoană profesionistă care știe cum să facă lucrurile, un bun manager, pentru că va trebui să administreze o instituție mare, și o persoană foarte curajoasă”, a mai spus şefa executivului. Referindu-se la funcţionarii din justiție, Maia Sandu a spus că interesează cum și-au făcut lucrul şi dacă sunt oameni onești care nu au dat decizii abuzive, care nu s-au lăsat folosiți în jocuri politice, în jocuri economice, acești oameni vor rămâne în continuare. „În situația în care nu se va găsi suficientă forță pe interior de autocurățare, noi examinăm și posibilități de filtrare a judecătorilor, care s-ar putea întâmpla cu contribuția unei comisii de evaluare care să includă specialiști din afara țării și specialiști din țară și care să analizeze fiecare caz în parte – cine și ce decizii a luat, de exemplu, în ultimii doi ani. Și dacă se descoperă decizii abuzive, contrare legii, acești oameni vor trebui să părăsească sistemul”, a mai spus premierul.