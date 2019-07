Important! Ce declară Vlad Plahotniuc despre raportul Kroll 2 difuzat de Renato Usatîi

03:10

PE SCURT Un incendiu de proporţii a izbucnit astăzi la o centrală electrică din regiunea Moscovei. Focul de la centrala termoelectrică 27 din nord-estul capitalei ruse a cuprins o suprafaţă de 800 de metri pătraţi, iar, potrivit martorilor oculari, flăcările ajungeau şi la 50 de metri înălţime. La lichidare incendiului au fost antrenate 157 de […] The post Incendiu de proporţii la o centrală electrică din Moscova. O persoană a decedat, 13 au fost rănite// VIDEO appeared first on Moldova.org.