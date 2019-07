Efrim, Roșca și Asociații au preluat mandatul de reprezentare avocațială a lui Plahotniuc

13:15

„Come my lady, come come my lady!", ai fredonat versurile? Melodia pe care o cunosc aproape toți va fi interpretată live la Chișinău de Crazy Town. Veți putea cânta alături de renumita trupă pe data de 6 august, la 19.00, la BandabaR.