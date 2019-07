Președintele Igor Dodon a convocat o „ședință de lucru” cu participarea premierului, spicherului, membrilor guvernului și fracțiunii PSRM

13:50

Premierul Maia Sandu a declarat, într-un interviu pentru Europa Liberă, că guvernul său nu a primit niciodată documentele scurse în presă de Renato Usatîi, drept lista unor beneficiari ai fraude bancare, o anexă a raportului Kroll-2.„Nu știu exact dacă comisia [parlamentară de anchetă, condusă de Alexadru Slusari, n.red.] a primit această informație. Noi la Guvern această informație nu am avut-o, doar că am văzut documentul care s-a scurs în presă”, a declarat premierul Maia Sandu, în interviul pentru Europa Liberă.Dar premierul nu a pus sub semnul întrebării autenticitatea documentelor sau anexelor la Kroll 2, publicate de Renato Usatîi: „Aceste anexe sunt la dispoziția procurorilor și faptul că au apărut prin intermediul lui Usatîi înseamnă că este în continuare o legătură dintre unii procurori și Usatîi și acești procurori nu au curajul să vorbească ei despre aceste liste”, a mai spus Maia Sandu.