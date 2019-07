Evenimente la care aţi putea merge alături de întreaga familie

-Expoziția de Trenulețe - zilnic -Cursuri de conversație în limba engleză - din 30 Mai - 31 August 2019 -Free Walking Tour of Chisinau - 13 Iulie 2019, 10:00 - 12:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale -DroneDay#3 - MultiGP Race - 13 Iulie 2019, 11:00 - 18:00, Aerodromul Vadul lui Vodă -Antrenament în aer liber - 13 Iulie 2019, 09:00 - 10:00, Parcul "Dendrariu" -Cupa Republicii Moldova la fotbal pe plajă - 13 Iulie 2019, 18:00, Parcul "Valea Morilor" -Cupa Republicii Moldova la fotbal pe plajă - 13 Iulie 2019, 19:00, Parcul "Valea Morilor" -Kids Triathlon Triumph 2019 - 13 Iulie 2019, Parcul "Valea Morilor" Spectacole: -Scufița Roșie - Spectacol Interactiv de Animație pentru copii | +3 - 13 Iulie 2019, 11:00, Cinematograful Odeon -Spectacolul "Jocuri magice" - 13 Iulie 2019, 11:00, Teatrul "Licurici" Filme: -Povestea jucăriilor 4 în 3D (Ru) - Patria-Multiplex:14:20, Patria-Loteanu:12:40 -Povestea jucăriilor 4 în 3D (Ro) - Patria-Multiplex:13:00, 17:20, Patria-Loteanu:15:30 -Singuri acasă 2 în 3D (Ro) - Patria-Multiplex:12:10, 16:20 -Omul-Păianjen: Departe de casă 3D (Ru) - Patria-Multiplex:13:20, 16:00, 18:30, 21:00, Patria-Loteanu:11:30, 14:00, 16:30, 19:00 -Spider-Man: Far from Home 3D (En-Ro sub) - Patria-Multiplex:19:20, Patria-Loteanu:17:30

