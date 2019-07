Experții explică de unde a luat Usatîi documentele secrete Kroll

18:00

Oleg Cojocari și-a dat astăzi demisia din funcția de Șef al Inspectoratului de Poliție Bălți. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Facebook. „Stimați prieteni, dragi cetățeni, Din data de 15 iulie 2019 am decis să-mi dau demisia din funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Bălți și să plec din MAI”, a scris el, transmite Nordnews.md. Oleg Cojocari a adus mulțumiri întregului colectiv care l-a susținut în promovarea activităților de prevenire a infracțiunilor în municipiul Bălți. „Pe această cale vreau să aduc sincere mulțumiri întregului efectiv polițienesc din cadrul IP Bălți care, pe perioada aflării mele în această funcție, m-au susținut și m-au ajutat în promovarea tuturor activităților propuse pentru prevenirea, preîntâmpinarea și descoperirea infracțiunilor, îndreptate la ridicarea nivelului de siguranță în societate. În primele 6 luni ale anului curent, noi am reușit la general să înregistrăm o descreștere a criminalității cu -12.8% (- 120 infracțiuni), în descreștere sunt și crimele grave cu – 45% (-107), jafuri – 30% (-13), huliganism -7.5%, furturi din apartamente – 11% și multe altele. Aceste rezultate au fost posibil de obținut datorită activităților desfășurate de către polițiștii bălțeni de zi cu zi, datorită comunicării permanente și deschise cu societatea, organele procuraturii, instanțele de judecată, precum și a serviciilor disconcentrate în mun. Bălți, cu sursele mass-media care mediatizau activitățile de prevenire a criminalității, datorită sutelor de întâlniri cu locuitorii municipiului Bălți. Personal, am petrecut 74 de întruniri cu colectivele de muncă la care au participat mii de cetățeni, în cadrul cărora împreună identificam și soluționam problemele cu care se confruntă societatea, informați despre situația criminogenă, despre modul cum să se adreseze operativ la poliție în caz de pericol. În acest scop, am pus în uz o aplicație la telefonia mobilă VIBER la numărul de telefon 069944600, la care am fost sesizați de către zeci de cetățeni despre diferite probleme cu plasarea pozelor din diferite situații dificile. Personal, dar și împreună cu colegii, am participat la 8 emisiuni TV, în cadrul cărora am informat societatea despre situația criminogenă, despre modul de protejare împotriva diferitor atentate criminale, precum și despre necesitatea apelării organului de poliție atunci când li se încalcă drepturile sau sunt martorii acestora. Din start, venind în funcție, am promis deschidere personală și instituțională către sursele mass-media, consider că mi-am îndeplinit promisiunea”, a menționat Oleg Cojocari. De asemenea, fostul șef al IP Bălți nu a ezitat să remarce susținerea pe care a avut-o din partea lui Alexandru Pînzari și Gheorghe Cavcaliuc. „Vreau să punctez că, fie conducătorul cât de instruit și cât de școlit nu ar fi, dacă nu are o echipă bună și o susținere sănătoasă de la colectiv, susținere care mai întâi de toate trebuie meritată, lucrurile bune se fac foarte greu, iar rezultatul dorit rămâne mult așteptat. Aici vreau să zic că, paralel cu colectivul pe care l-am condus, am avut o susținere productivă și din partea conducerii IGP în persoana DOMNILOR Alexandru Pînzari și Gheorghe Cavcaliuc și a întregii echipe conduse de ei. În încheiere, vreau să le doresc tuturora multă sănătate, succese și realizări frumoase, îndeplinirea tuturor dorințelor. P.S. Indicând în acest mesaj data de 15 iulie mi-am amintit că, exact la aceeași dată cu 27 ani în urma, am participat ultima zi la războiul de la Nistru. De ce am memorizat această zi? Deoarece este ziua de naștere a soției mele, și când am ajuns acasă am dublat sărbătoarea, ce coincidență…”, a scris Cojocari. Oleg Cojocari a devenit șef al Inspectoratului de Poliție Bălți în decembrie 2018. Anterior, a deținut aceiași funcție la Ocnița, Soroca și Briceni, experiența sa de activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este de 27 de ani.