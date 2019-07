Cinci troleibuze cu aer condiționat, camere de supraveghere și prize USB sunt asamblate la Chișinău// FOTO

17:20

PE SCURT Doi arbori solari ce generează energie electrică fotovoltaică sunt instalați în capitală. Lucrările de construcție sunt în toi, chișinăuienii urmând să beneficieze în curând de „serviciile arborilor inteligenți". Ei își vor putea încărca gratis telefoanele mobile, calculatoarele, bicicletele electrice; vor avea acces la internet și se vor putea recrea la tulpina acestor copaci. […]