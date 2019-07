Ce companii media figurează în lista beneficiarilor „furtului miliardului”

15:50

PE SCURT Prim-ministra Maia Sandu a solicitat efectuarea unei revizii tehnice și financiare a proiectului privind construcția „Arenei Chișinău". Solicitarea a fost făcută astăzi la începutul ședinței de Guvern. Potrivit Maiei Sandu, la prima vedere ar fi vorba despre o escrocherie, nu este clar cum s-a făcut estimarea costului acestui proiect și nici de ce […]