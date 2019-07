Usatîi a trimis Raportul Kroll-2 la Parlament cu un hulub poștaș

10:50

Oricât de straniu nu ar părea, și oarecum în contradicție cu ce afirmam acu 7 zile, săptămâna trecută a fost relativ săracă în evenimente extraordinare. Am putea reduce tot la o simplă propoziție : „Se schimbă piramida puterii”. În genere, eu v-aș propune un nou termen pentru a explica ceea ce se întâmplă în R. Moldova: REPIRAMIDIZARE. Nimic nou sub soare, în afară de faptul că acum se întâmplă ceva mai rapid și mai violent ca în trecut, deși... dacă e să ne aducem aminte de 2010, nu cred că am...