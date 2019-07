Fabula publicată de Filip ca replică la reușita anunțată de Sandu

În urma declarațiilor prim-ministrului Maia Sandu cu referire la eliminarea restricţiei de 90 de zile pentru transportatorii de pasageri şi mărfuri pe teritoriul Ucrainei, Pavel Filip a venit cu un comentariu ironic pe o rețea de socializare. Fostul premier a comparat această situație cu fabula lui Donici „Musca” „deși actualul regim se laudă cu această reușită, lucrurile stau un pic altfel”, a declarat Filip. Pavel Filip susține că această problemă a fost discutată de el și premierul Groisman la Odesa încă în septembrie 2017 „în timpul vizitei acestuia la Chișinău în octombrie același an, am definitivat chestiuni mai concrete. Documentul care rezolva această problemă a fost semnat peste un an, în octombrie 2018, în timpul vizitei premierului Groisman la Chișinău. La această chestiune au lucrat cei mai buni experți din ambele țări. Problema a fost rezolvată după ce Kievul a îndeplinit toate procedurile interne, ieri acest proces a fost finalizat, (noi le-am îndeplinit încă la sfârșitul anului trecut). Au fost 2 ani de muncă deloc ușoară și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest proces. Le sunt recunoscător colegilor de la Kiev pentru că am reușit să ducem la bun sfârșit un lucru pe care l-am început încă acum doi ani”, a comentat Filip. „Până la urmă, mă bucur că de asta vor beneficia transportatorii. Pentru ei am și purtat toate aceste discuții. Cred totuși, că ar fi fost de apreciat dacă politicienii de la putere ar fi demonstrat că sunt altfel, că sunt corecți, spun adevărul și știu să recunoască un lucru bun, chiar dacă vine de la oponenți politici. Nu este așa, din păcate. Cred că luna de miere se încheie curând, iar cetățenii vor cere de la actualul regim să se apuce de lucru cu adevărat. Ajunge să se joace de-a guvernarea. “Spre laudă deşartă Mulţi zic: noi am lucrat, Când ei lucrează-n faptă, Ca musca la arat”. PS: Dacă totuși actuala putere a găsit bagheta magică pentru rezolvarea problemelor, îi doresc succes să rezolve cu aceeași viteză și celelalte chestiuni sensibile de pe agenda moldo-ucraineană, ca de exemplu: funcționarea Complexului Hidroenergetic de la Novodnestrovsk, finalizarea procesului de demarcare a frontierei de stat, activarea tuturor punctelor de control comun la frontieră și multe, multe altele”, a completat fostul prim-ministru.

