A intrat in biserica din capitala, a spart cutia cu donatii si a furat de acolo banii. Momentul in care un tanar intra in lacas, surpins de camerele de supraveghere - VIDEO

A intrat in biserica din capitala, a spart cutia cu donatii si a furat de acolo banii. Momentul in care un tanar intra in lacas, surpins de camerele de supraveghere - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md