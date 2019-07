Scrisoarea de dragoste pe care Tupac i-a trimis-o Madonnei, scoasă la licitaţie

10:50

Usatâi afirmă că deţine partea și partea a doua a raportului Kroll 2 care are de 60 de pagini, dar şi partea a treia a raportului care are 150 de pagini. Acesta spune că în raport sunt menționate numele companiilor beneficiare, a conturilor bancare şi a schemelor implicate în jaful secolului. „Sunt indicate și nume de companii care primeau acești bani, printre care și companii care au legătură cu Plahotniuc. Aici se menționează că Plahotniuc a fost principalul beneficiar, Șor a fost administrato...