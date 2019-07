Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sărbătoriți de creștini

00:50

Prim-ministra Maia Sandu s-a întâlnit astăzi la Kiev cu președintele ucrainean, Vladimir Zelenski. Premierul a declarat că susține integritatea teritorială a Ucrainei, și că dorește îmbunătățirea relațiilor cu țara vecină. „Susțin cu tărie integritatea teritorială a Ucrainei și aș vrea să-mi exprim cel mai profund respect pentru ucrainenii care și-au dat viața pentru a-și apăra țara, pentru a-i apăra suveranitatea și viitorul European. Am discutat astăzi cu președintele Zelenski trei subiecte majore: securitatea regională și integrarea Europeană ca scop comun al țărilor noastre, agenda bilaterală a Moldovei și Ucrainei și eforturile noastre de a construi instituții funcționale pentru cetățeni. În primul rând, Moldova percepe parteneriatul strategic cu Ucraina drept un pilon important al securității naționale. Integrarea Europeană și implementarea Acordului de Asociere sunt obiectivele pe care le împărtășim cu Ucraina. Acum câteva săptămâni Moldova încă mai era condusă din umbră, de un oligarh care a capturat instituțiile statului și a exploatat Moldova ca pe propria moșie. Plahotniuc a transformat Moldova într-o zonă gri, infectată de corupție, spălare de bani și periculoasă pentru securitatea economică și a frontierelor cu Moldova și Ucraina. Noi punem capăt acestei fărădelegi și vă promitem că Moldova va deveni un partener și un vecin de încredere. În al doilea rând, am vrea să îmbunătățim relațiile bilaterale cu Ucraina. Ne dorim o colaborare mai strânsă cu Ucraina în sectorul economic și cel energetic. Vom încerca să stabilim un control al granițelor comun, permanent și sută la sută funcțional, pentru a pune capăt crimelor și traficului ilegal. Avem nevoie de un parteneriat puternic pentru a îmbunătăți situația ecologică a râului Nistru. Sunt convinsă că putem găsi soluții favorabile pentru cetățenii noștri și agenda Europeană comună. Și spre final aș vrea să vorbesc despre reformele interne. Mi-ar fi plăcut să vin la Kiev pentru a discuta chestiuni mai simple cu Dumneavoastră, Domnule Președinte, cum ar fi comerțul bilateral sau creșterea economică. Din păcate, provocările cu care ne confruntăm astăzi sunt de altă natură. Cea mai gravă problemă a Moldovei sunt instituțiile nefuncționale, moștenire a fostei guvernări. Țara are nevoie de transformări urgente pe interior. O societate închisă nu doar că rămâne în urma progresului înregistrat de țările dezvoltate, dar poate deveni ușor opresivă și coruptă. Evoluția societăților moderne este bazată pe trei piloni importanți – instituții funcționale, tehnologii actuale și capitalul uman valorificat. Guvernul pe care îl construim acum trebuie să lucreze în interesul cetățenilor, să impună respect pentru drepturile omului și să creeze oportunități de creștere pentru oameni, nu implicarea în scheme de contrabandă, spălare de bani sau jefuirea întreprinderilor de stat. Patriotismul nu înseamnă urmărirea intereselor personale și controlul întregului sistem. Patriotismul înseamnă să lucrezi din greu, să sacrifici și să construiești instituții durabile, care vor face țara mai puternică și vor recupera încrederea oamenilor. Pentru Moldova nu există o altă cale. Trebuie să creăm o societate deschisă, în care oamenii sunt convinși că statul lucrează pentru ei. Trebuie să încurajăm și să promovăm oamenii talentați, să susținem mediul de afaceri și să nu folosim procurorii pentru a pune stăpânire pe afacerile construite timp de ani de zile doar pentru că oficialii corupți râvnesc la ele. După mulți ani de fărădelegi și corupție punem capăt unui regim opresiv, care a fost disprețuit de majoritatea cetățenilor Moldovei. Din fericire pentru Moldova acea perioadă a luat sfârșit. Poporul ucrainean a ținut piept mereu celor care au încercat să-l asuprească. Moldova crede în aceleași valori. Suntem liberi. Avem demnitate. Credem în oameni și în drepturile lor. Și vom face tot ce ne stă în puteri ca să le apărăm”, a declarat Maia Sandu.