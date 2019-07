Autocar de pe ruta Republica Moldova-Italia, plin cu țigări, reținut la vama Leușeni // FOTO, VIDEO

17:30

Ducesa Catherine a mai ieşit în public cu cei trei copii pe care îi are cu prinţul William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii. Catherine şi William sunt căsătoriţi din aprilie 2011 şi au trei copii, prinţul Louis, în vârstă de 1 an, prinţesa Charlotte, în vârstă de 4 ani, şi prinţul George, în vârstă de 5 ani. Kate Middleton and Meghan Markle attend the polo together https://t.co/eB8J3Xdfmj pic.twitter.com/HSJEQDcE8W — XpressNews (@xpressnewsasia) July 10, 2019 În schimb,...