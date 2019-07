Autocar de pe ruta Moldova-Italia, ticsit cu mii de pachete de țigări

00:20

Curtea Europeană de Justiție a anulat joi, 11 iulie, înghețarea fondurilor a șapte personalități din fosta clasă conducătoare ucraineană, printre care fostul președinte al Ucrainei Viktor Ianukovici. Pe 5 martie anul acesta, statele membre UE prelungiseră cu un an măsura de îngheţare a bunurilor care îl vizează pe Viktor Ianukovici şi alte 11 persoane acuzate că au deturnat fonduri publice când au fugit din Ucraina după protestele din Piaţa Maidan din 2014, transmite Europaliberă.org. Sancţiunile fuseseră prelungite până pe 6 martie 2020. Acestea au fost decise în martie 2014 şi prelungite în fiecare an de la această dată. Cei vizați de înghețarea conturilor s-au adresat Tribunalului Uniunii Europene pentru a contesta asta în anii 2016 și 2017, în ceea ce îi privește pe Ianukovici și pe unul dintre fiii săi, și în anul 2018, în ceea ce le privește pe celelalte persoane. Curtea Europeană a admis azi acțiunile ucrainenilor și a anulat măsurile restrictive adoptate împotriva acestora pentru perioadele menționate. Tribunalul amintește că instanțele Uniunii trebuie să controleze legalitatea tuturor actelor Uniunii sub aspectul respectării drepturilor fundamentale. În această privință, chiar dacă poate întemeia adoptarea sau menținerea măsurilor restrictive pe o decizie a unui stat terț, Consiliul trebuie să verifice el însuși că această decizie a fost luată cu respectarea, printre altele, a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă. Tribunalul constată că motivarea actelor Consiliului de prelungire a măsurilor restrictive nu conține nicio referire la faptul că acesta ar fi verificat respectarea unor asemenea drepturi. Tribunalul concluzionează că niciunul dintre elementele care i-au fost prezentate nu permite să se demonstreze că Consiliul a verificat respectarea, de către administrația judiciară ucraineană, a drepturilor în cauză înainte de a prelungi măsurile restrictive în discuție. Pe 24 ianuarie, un tribunal din Kiev l-a condamnat joi pe Viktor Ianukovici la 13 ani de închisoare pentru "înaltă trădare", la capătul unui proces în contumacie. Ianukovici a fost acuzat de înaltă trădare, complicitate la declanșarea unui război de agresiune și schimbarea frontierei de stat a Ucrainei. Procesul lui Ianukovici a îneput in primăvara anului 2017 și s-a judecat în absenta acestuia. Din februarie 2014, fostul președinte al Ucrainei se află în Rusia.