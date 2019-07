Maia Sandu a desecretizat o notă informativă care arată că 75% din mărfurile vândute în magazinele duty free au fost aduse ilegal în țară

15:10

Pe scurt Cancerul de piele este cel mai frecvent tip de cancer malign cu care se confruntă cetățenii Statelor Unite. În fiecare an, peste trei milioane de americani descoperă că suferă de această maladie. Una dintre metodele de prevenire a cancerului de piele este utilizarea regulată a unei creme cu factor de protecție solară. Totuși, […] The post Cât de sigură este crema cu factor de protecție solară? appeared first on Moldova.org.