Renato Usatîi publică documente care ar fi parte a raportului Kroll și în care apare numele lui Vlad Plahotniuc (DOC)

Simona Halep s-a calificat pentru prima oară în carieră în finala de la Wimbledon. Românca de 27 de ani și-a spulberat adversara, Elina Svitolina, cu 6-1, 6-3. ”E unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Vreau să mă bucur de tenis. Nu a fost chiar atât de ușor cum o arată scorul, dar am luptat din greu ca să câștig acest meci. Am stat bine fizic, am avut o tactică bună”, a declarat Simona Halep, la finalul meciului, scrie digisport.ro.