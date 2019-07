Finanțarea ilegală a PSRM: Dodon, Plahotniuc și Iaralov, audiați

21:40

În legătură cu unele informații denaturate apărute recent cu privire la circumstanțele efectuării urmării penale în privința numitului Manole Constantin, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, vine cu unele precizări. Astfel, PCCOCS a exercitat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată mai multe cauze penale de acuzare în privința cetățeanului Manole Constantin, dar și a altor membri ai grupului organizat de el, care, potrivit probelor acumulate, se fac vinovați de: - Evaziune fiscală a 7 persoane juridice, cu cauzarea unui prejudiciu Bugetului Public Național în valoare de peste 80 de milioane de lei. Subliniem că una din persoanele acuzate a recunoscut vina în săvârșirea infracțiunilor incriminate și a relatat detaliat toate circumstanțele comiterii infracțiunii și persoanele implicate; - Escrocherii în proporții deosebit de mari, cu întocmirea actelor fictive, comise față de 10 părți vătămate - peroane fizice, proprietari ai produselor cerealiere, care, în perioada iulie-septembrie 2016, au transmis reprezentanților grupului organizat de Manole C., cu scop de vânzare-cumpărare, produse cerealiere în valoare de peste două milioane de lei. Prejudiciile materiale nu sunt recuperate nici până în prezent. - Dobândirea creditului prin înșelăciune, potrivit căruia numitul Manole C., prin intermediul persoanelor interpuse, a prezentat instituției financiare date cu caracter fals privind deținerea de către persoana juridică solicitantă a bunurilor în valoare de 22 de milioane de lei. Ulterior, potrivit datelor ridicate de la instituția financiară, dar și declarațiilor martorilor, în anul 2015, persoanele organizate și dirijate de numitul Manole C. au extras de pe conturile bancare și au însușit mijloacele bănești în valoare de 50 de milioane de lei. "Referitor la falsul precum că acțiunile organelor de drept au urmărit preluarea afacerii de la numitul Manole C., precizăm că, potrivit actelor de constituire, în nici una din cele 7 persoanele juridice implicate în acțiunile infracționale investigate de procurori, Manole C. nu este înregistrat nici ca fondator, nici ca administrator sau angajat. Mai mult, potrivit evidenței contabile a întreprinderilor menționate, nu este reflectată remunerarea lui Manole C., astfel că acest cetățean nu are înregistrate venituri oficiale în rezultatul gestionării persoanelor juridice vizate. Probele acumulate în cadrul acestor dosare demonstrează că în toate întreprinderile vizate, în calitate de fondatori figurau și activau persoane interpuse, dar care își coordonau toate acțiunile cu Manole C., de la care primeau indicații. Conform datelor urmăririi penale, anume Manole C. a fost identificat ca organizator al grupului menționat și beneficiarul efectiv al veniturilor ilegale obținute în rezultatul activităților ilicite. Atragem atenție și la faptul că, în cadrul efectuării urmăririi penale, au fost adresate zeci de plângeri din partea persoanelor fizice și juridice din diferite localități ale Republicii Moldova, privind acțiunile de escrocherie ale lui Manole C. și a altor persoane din anturajul acestuia. Menționăm că, atât în cadrul urmăririi penală cât și a ședințelor de judecată Manole C. a întreprins acțiuni de tergiversare a examinării cauzei, dar și de intimidare a martorilor auditați în ședințele de judecată. Toate actele de învinuire formulate în privința numitului Manole C. și ale membrilor grupului organizat de el sunt bazate și pe declarațiile mai multor învinuiți, care au indicat direct asupra faptului că anume Manole Constantin este organizator al schemelor ilegale. Precizăm că în calitate de probe mai sunt și declarațiile părților vătămate și a martorilor, documente contabile, concluziile formulate ca urmare a controalelor fiscale efectuate, concluziile rapoartelor de expertize judiciare, informații cu caracter bancar etc. În prezent, prejudiciul material cauzat de grupul menționat, atât Bugetului Public Național, cât și părților vătămate persoane fizice, se estimează la o valoare totală de peste 100 de milioane de lei", se mai arată într-un comunicat al instituției.