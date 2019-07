Ulanov nu va ancheta frauda bancară

Deputatul Partidului Sor Denis Ulanov este nemultumit ca nu a fost acceptat sa faca parte din comisia care investigheaza frauda din sistemul bancar. Asta dupa ce Comisia juridica, numiri si imunitati a Parlamentului a respins astazi candidatura sa. In acelasi timp, Ulanov se intreaba care ar fi conflictul de interese in cazul lui, invocat de catre membrii comisiei ce ancheteaza conditiile in care s-a produs jaful bancar. Tot astazi a fost respinsa si propunerea Partidului Sor pentru comisia privind privatizarile institutiilor de stat.

