75% din mărfurile vândute în magazinele duty-free ar fi fost aduse ilicit în Moldova

Premierul Maia Sandu a facut publice o serie de documente care dovedeste faptul ca aproape 75 la suta din volumul marfurilor vandute in magazinele duty-free au fost introduse in mod ilicit pe teritoriul Republicii Moldova. Datele exista intr-o nota informativa desecretizata despre evaziunile fiscale prin intermediul unitatilor comerciale care functioneaza in regim duty-free.

