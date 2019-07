Acuză fosta putere de persecuții

21:10

Ex-directorul Agentiei Nationale a Arhivelor Ion Varta acuza fosta guvernare ca l-a demis ilegal. Asta dupa ce el a anuntat autoritatile de mai multe ori ca sediul institutiei pe care o conducea este pus in pericol de un bloc ridicat la mica distanta. In locul stoparii constructiei, fostul premier Pavel Filip ar fi dat indicatii ca Varta sa fie eliberat din functie. Mai multe detalii despre acest caz aflati in cele ce urmeaza.