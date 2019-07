Incendiu puternic, la studiourile Warner Bros din Londra, locul unde a fost filmat serialul „Harry Potter”

16:00

„Las fără mare atenţie atacul şi pe executorul lui pe reţelele de socializare. Mai puţin contează sculele şi metodele lor, sunt lipsite de consistenţă şi importanţă. Voi avea timp să mă ocup de apărarea imaginii, bunului nume, etc. Acum, însă, am să mă refer la fenomenul în sine şi la lucrurile, ce contează cu adevărat. Consider explicabilă dorinţa noii conduceri politice de la Chişinău de a promova oamenii săi în diverse funcţii, inclusiv în sistemul diplomatic, în Ambasadele Republicii Moldova...