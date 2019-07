Alertă la Palatul Buckingham: Un tânăr a forțat intrarea, după ce a escaladat zidurile

13:50

„Trocul care s-a produs azi la CSP este un troc criminal. Am insistat ieri ca Harunjen să-și dea demisia, doar că înainte de asta a realizat un troc criminal. De teamă că următorii vor fi ei, au decis să respingă un denunț, o sesizare privind punerea sub urmărire penală a lui. Nu ne oprim aici, noua guvernare are o sarcină foarte importantă să ducă la sfârșit demafiotizarea și dezoligarhizarea statului. Nutresc speranța că toți cei care s-au angajat în dezoligarhizarea țării să ducem la capăt ac...