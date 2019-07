Trafic suspendat pe o stradă în weekend. Cum va circula transportul

13:30

Republica Moldova are o aliniere foarte bună între obiectivele Guvernului și obiectivele programului cu Fondul Monetar Internațional, susține ministra finanțelor Natalia Gavrilița. Există un angajament foarte puternic pentru a investiga furtul miliardului și a încerca și a recupera bunurile pentru a fi vărsate în bugetul în bugetul de stat. Pentru aceasta, spune ministra, în primul rând urmează adresarea către jurisdicțiile străine ca să ajute autoritățile moldovenești în investigații. „Vom evalua care ar fi modalitățile cost-eficiente pentru creșterea capacităților organelor de drept din Republica Moldova, pentru a avea succes în această investigare și urmărirea civilă în procese civile și penale a celor care au comis frauda bancară. După cum cunoașteți, doamna prim-ministră a anunțat deja că va fi creat un oficiu sub auspiciul oficiului primului ministru. Deci, acest organ va coordona acțiunile Guvernului pentru recuperarea banilor din frauda bancară”, a declarat ministra într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN. Referindu-se la negocierile cu delegația Fondului Monetar Internațional, Natalia Gavriliţa a menționat că următoarea tranșă, cea de-a patra, din asistenta FMI pentru Republica Moldova va fi mai mare decât cea prevăzută de acord. „Ne bucurăm că am putut negocia ca 70 % din suma restantă în cadrul asistenței FMI să fie accesată acum, după această revizuire, și în acest fel putem accesa cea mai mare parte a sumei anul acesta, chiar dacă prelungim programul pentru anul viitor”, a declarat ministra. Potrivit ei, programul urma să expire la începutul lunii noiembrie și acest fapt nu permitea suficient timp pentru accesarea tuturor tranșelor din asistența oferită de Uniunea Europeană și un program cu FMI este o precondiție pentru accesarea acestor mijloace. Cât despre faptul că Guvernul și-a asumat corectarea derapajelor, urmare a amnistiei fiscale și a acelei reforme fiscale din 2018, Natalia Gavrilița a declarat că a fost nevoie de balansat, pe de o parte, crearea unui mediu predictibil pentru angajați și angajatori, deci politica fiscală nu este bine de schimbat la mijloc de an. „În același timp, trebuia să ne gândim la anumite măsuri sau politici care ne-ar asigura un venit potrivit pentru menținerea salariilor și plata lor la timp. Nu vom merge cu schimbări majore în politica fiscală care deja este adoptată, dar vom aduce anumite corectări, pentru a ne asigura că persoanele cu venituri înalte plătesc contribuții mai mari la bugetul național. Noi vom veni cu anumite modificări la buget și la Codul Fiscal până la sfârșitul lunii iulie, care vor conține anumite corectări”, a notat ministra. Referitor la rectificarea bugetului care urmează să aibă loc, Natalia Gavrilița a spus că se va merge în Parlament cu prima lectură la sfârșitul lunii iulie. „Și vom avea o sesiune extraordinară a Parlamentului la mijlocul lui august pentru a trece la rectificarea bugetului în a doua lectură”, a mai spus ministra.