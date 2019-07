Consiliul Superior al Procurorilor a respins sesizarea lui Andrei Năstase privind cercetarea lui Harunjen

11:50

Populația stabilă a RM a scăzut dramatic în ultimul an. Biroul Naţional de Statistică, în comun cu experţii internaţionali, au prezentat astăzi numărul revizuit al populaţiei Republicii Moldova, iar datele arată că, la 1 ianuarie 2019, în Republica Moldova locuiau 2,6 milioane de locuitori. Or, la 1 ianuarie 2018, această cifră era de 3,5 milioane de locuitori, ceea ce înseamnă că într-un singur an, populația țării noastre a scăzut cu aproape un milion de oameni....