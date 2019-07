(video) Vom putea călători liber în Cernobîl. Zelensky a semnat un ordin prin care a declarat această zonă deschisă

11:00

Jucătorul de tenis din Moldova, Alexandru Cozbinov, s-a calificat în sferturi de finală în proba de dublu a turneului internațional M15 Norman, OK. Competiția are loc în perioada 8-14 iulie în SUA.