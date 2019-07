A ramas dezbracata si la un pas sa ajunga paralizata. Ce a patit intr-un parc acvatic

21:30

Ministrul Economiei, Vadim Brinzan, comenteaza declaratia sa de avere, care a starnit mai multe comentarii: „Cu 20 de ani in urma ajungeam in SUA, avand cu mine doar o valiza, un vagon de energie si dorinta sa lucrez, sa ma realizez ca persoana si ca profesionist. Pentru ca tara mea nu mi-a dat aceste lucruri, am ales strainatatea”