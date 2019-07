Fost procuror: Harunjen a fost numit legal în funcție, dar trebuie demis

05:00

Berbec Astazi veti avea sansa sa va asumati un risc pentru viitorul carierei voastre. Daca nu sunteti intr-o relatie, s-ar putea sa se iveasca oportunitatea unui flirt. Altfel, aveti grija la tensiunea ce ar putea sa apara in viata de cuplu – situatia financiara va fi un aspect important in orice conflict. Este posibil ca in urma unei discutii in contradictoriu din grupul de prieteni ...