Furtună puternică în Grecia: Şase persoane au decedat iar peste 100 au fost rănite

Autorităţile au fost luate prin surprindere de fenomenele meteo extreme, după ce au căzut cantităţi de patru ori mai mari decât cele prognozate iniţial în regiunea Navarra. Forecasters had predicted rain but not like this – one person has been killed by flash flooding in northern Spain. @benavery9 #9News pic.twitter.com/kkwNXP8Hji — Nine News Australia (@9NewsAUS) July 10, 2019 Imaginile publicate pe reţelele de socializare arată cum viiturile distrug o autostradă principală, care s-a surpat în...